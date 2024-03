Prefeitura divulga resultado preliminar de processo seletivo para contratação de voluntários

A Prefeitura de Porto Velho tornou público o resultado preliminar das inscrições do Edital nº 01/2024, da Secretaria Municipal de Administração (Semad), referente ao processo seletivo aberto para a contratação de serviço voluntário diário na secretaria. A lista com os candidatos aprovados pode ser acessada através deste link.

Os selecionados atuarão em regime diário, com carga horária de quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira, podendo ser no período das 8h às 12h ou de 14h às 18h, conforme necessidade da Semad. O termo de adesão terá validade de 12 meses, com possibilidade de renovação por igual período.

Os voluntários receberão uma ajuda de custo diária no valor de R$ 60,00, destinada a cobrir despesas com alimentação e transporte, conforme estipulado na Lei Municipal nº 803, de 20 de dezembro de 2019, e de acordo com o Decreto nº 19.088, de junho de 2023.

Edital

O edital nº 01/2024 ofereceu um total de 140 vagas para diversos cargos, incluindo arquiteto, engenheiro eletricista, engenheiro civil, cadista, pedreiro, encanador, azulejista, serviços gerais, técnico administrativo, técnico em informática, servente de obras, entre outros.

Participaram do processo seletivo brasileiros natos, maiores de 18 anos, que demonstraram qualificação para o cargo desejado e estão em dia com suas obrigações eleitorais.