Saga do UB: enquanto Bittar apoia Bocalom e Alan faz aliança com Alysson, Rueda segue outro caminho

Parte do União Brasil no Acre está rachado. O senador Alan Rick já anunciou que estará no palanque de Alysson Bestene na corrida pela prefeitura de Rio Branco. Por outro lado, o senador Marcio Bittar e os deputados Coronel Ulysses e Eduardo Velloso (atualmente licenciado) são apoiadores natos da reeleição do prefeito Tião Bocalom.

O recém-deputado Fábio Rueda, irmão do presidente nacional do partido, Antônio Rueda, vai por outro caminho. Em entrevista à coluna, o parlamentar disse que o partido vem ‘dialogando com todos’ e não deixou claro qual o caminho oficial do União Brasil no estado.

“O União Brasil está seguindo nessa construção e dialogando com todos. O objetivo da gente é entregar para Rio Branco a melhor construção possível. E o que a gente vai fazer é esse exercício em todos os municípios do Acre. Temos quadros qualificados no nosso estado”, disse o deputado.

Rueda aproveitou para lembrar que o União Brasil saiu com um resultado surpreendente nas últimas eleições estaduais: foram 2 senadores e 3 deputados federais eleitos. O deputado destacou que isso deve ser crucial para os diálogos que serão construídos nas disputas municipais.

Em relação a disputa pela Prefeitura da capital, o deputado só disse que a executiva segue dialogando internamente. “A gente não está se furtando disso”.

Aproximação com Gladson

Na última semana o deputado se reuniu diversas vezes com o governador Gladson Cameli. Oficialmente a reunião foi para debater ações emergenciais sobre as enchentes no Acre. Porém, todos sabem que a Prefeitura de Rio Branco foi pauta. Um possível apoia ao candidato de Gladson, Alysson Bestene, teria sido debatido entre os dois.

“Deputado, lhe agradeço. Estamos juntos. Gente, o Rueda me ligou lá no começo da alagação e está com a gente até agora. União é a palavra do momento, e sua atitude, deputado, mostra o compromisso com nosso Estado. Isso não é política, é humanidade! Lhe agradeço”, disse Gladson sobre Rueda.

Seguindo o senador

Caso opte por apoiar Alysson, Rueda vai seguir o mesmo caminho que o senador Alan Rick, colega de partido com quem teve desavenças no ano passado.

Fábio Rueda já havia presidido o União Brasil em 2022. Na época, o médico montou diretórios provisórios municipais com seus aliados e fortaleceu o nome dentro da sigla. Porém, no início deste ano, o senador Alan Rick foi aclamado novo presidente do União Brasil, sob as asas do então presidente nacional, Luciano Bivar. Com a chegada do parlamentar no partido, as presidências escolhidas por Rueda foram destituídas e um racha no partido surgiu.

O grupo de Alan Rick, inclusive, conseguiu na Justiça a manutenção de um diretório municipal do partido, em Manoel Urbano.