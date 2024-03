Sesacre publica edital de processo seletivo para mudar lotação de servidores; entenda

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou, através de edital, publicado no Diário Oficial do dia 20 de março, a possibilidade aos servidores da pasta de remoção entre os municípios do estado. As vagas irão variar de acordo com cargo e local.

A decisão foi tomada após recomendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com objetivo de gerar maior transparência na administração pública. As inscrições já podem ser feitas, através do núcleo de recursos humanos de cada uma das unidades de saúde estaduais, de maneira digital, pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Ao todo estão disponibilizadas 88 vagas.

Ainda segundo o edital, as cidades que serão contempladas são Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Sena Madureira, Acrelândia, Feijó, Plácido de Castro e Tarauacá. Já os cargos disponíveis são auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, condutor de ambulância, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e médico.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, fala da oportunidade recebida pelos servidores. “O processo seletivo representa uma oportunidade para os servidores efetivos da Sesacre que desejam mudar de unidade de lotação, contribuindo para a eficiência e melhor distribuição dos recursos humanos na Secretaria de Estado de Saúde do Acre”.

O prazo para realizar o processo se estende até sexta-feira (29), e o resultado do processo tem previsão para homologação até o próximo dia 15, no mês de abril. Os interessados precisam preencher e assinar tanto o formulário de inscrição quanto o termo de compromisso e encaminhá-los para o núcleo de recursos humanos da unidade, seguindo as definições dadas no SEI.