Adailton Cruz visita Fundhacre e anuncia emenda de R$ 30 milhões

Na manhã deste sábado (13), o Deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), esteve presente na Fundação Hospital do Acre (FUNDHACRE) para um encontro significativo com os servidores da saúde.

O objetivo principal do encontro foi ouvir as demandas dos trabalhadores da saúde, fornecer informações cruciais sobre a proposta de Federalização da Fundhacre e, sobretudo, anunciar emenda de 30 milhões de reais destinada à folha de pagamento dos profissionais de saúde.

A emenda proposta pelo Deputado Adailton Cruz em 2023 visa um incremento de recursos no orçamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Essa medida demonstra o comprometimento do parlamentar com a valorização e o reconhecimento dos esforços dos trabalhadores da saúde, que desempenham um papel fundamental no sistema de saúde do estado.

Durante o encontro, o Deputado Adailton Cruz expressou sua satisfação com a oportunidade de se reunir com os servidores da Fundação Hospitalar, destacando a importância de ouvir as necessidades e preocupações dos profissionais que atuam na linha de frente da saúde pública.

Ele reiterou seu compromisso em buscar melhorias para a categoria e assegurar condições dignas de trabalho.

Ao encerrar o encontro, o Deputado Estadual expressou sua gratidão a todos os presentes e, principalmente, o empenho dos servidores, verdadeiros heróis no combate diário pela saúde pública no Acre.

“Quero agradecer a todos os que estiveram presentes, à equipe do governo e, principalmente, aos pais e mães de família que dedicam suas vidas ao serviço da saúde.”, concluiu Adailton Cruz.

A iniciativa do Deputado Adailton Cruz representa um passo importante na valorização dos profissionais de saúde do Acre, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na promoção do bem-estar e na garantia do acesso a serviços de saúde de qualidade para toda a população.