Atletas viajam mais de quatro horas para participar do Campeonato Feminino no Acre

O Campeonato Feminino de Futebol, realizado em Cruzeiro do Sul, contou com a participação de 13 times, seis da zona rural e sete da urbana. No final de semana, 13 e 14 de abril, a competição entra em sua reta final. Um time se destaca pelo fato de que leva pelo menos 4 horas para chegar ao estádio.

As jogadoras do Manchester United, formado por atletas do ramal 3, localizado na BR 364, moram no final do ramal, algumas chegam a percorrer a pé mais de duas horas até chegar no ponto onde o caminhão espera para trazer o time para a cidade.

Depoimento das jogadoras

Samya Silva, a camisa 7, autora do único gol da partida, destacou a importância do resultado do jogo para a equipe e sua comunidade rural. “Eu pedi muito esse gol e ele veio, agradecer a equipe que soube se defender e conseguiu buscar o resultado que precisávamos para seguir no campeonato. Esses três pontos era tudo que o time precisava nesse momento, estamos muito felizes e vamos levar essa alegria para nossa comunidade que ficaram lá torcendo por nós”, declarou Samya.

Já Naira Costa fala sobre como a mobilidade no ramal é complicada, principalmente em dias de chuva. “Quando está seco, a gente gasta em média 30 a 40 minutos de moto até chegar no ponto onde está o caminhão que a prefeitura manda para trazer nosso time, mas quando chove, aí tem que ser andando mesmo. Mas, isso não tira a nossa alegria e vontade de vir jogar”, reflete a jogadora.