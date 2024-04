Barco que naufragou em rio no Acre transportava oito pessoas e animais; 11 galinhas morreram

Uma embarcação que se dirigia para o porto de Sena Madureira na tarde desta terça-feira (16) acabou naufragando nas águas do Rio Iaco, nas proximidades da ponte José Nogueira Sobrinho. Segundo informações, o piloto do barco tentou cortar um banzeiro provocado por outra canoa quando ocorreu o incidente.

Conforme repassado ao ContilNet, oito pessoas estava na embarcação que alagou, sendo quatro maiores de idade e quatro com menos de 18 anos. Moradores que passavam pelo local ajudaram a resgatar todas as vítimas com vida. Em contrapartida, 11 galinhas morreram afogadas e uma carga de farinha acabou molhada. “Graças a Deus que todos conseguiram sobreviver. O prejuízo foi apenas de ordem material”, relatou um morador que estava no barco.

Nessa época do ano, o nível do Rio Iaco está em 4,75 metros, bem abaixo da cota de alerta, mesmo assim, é importante que os ribeirinhos redobrem os cuidados para evitar os alagamentos.