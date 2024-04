Barqueiro desaparece após cair nas águas de rio no interior do Acre durante viagem

Um mistério paira sobre as águas do Rio Purus, nas imediações da aldeia Novo Lugar, próximo ao município de Santa Rosa do Purus. Francisco Cruz Souza, barqueiro de profissão e de idade não divulgada, encontra-se desaparecido desde ontem à noite.

Segundo relatos, por volta das 19h, Francisco, mais conhecido como Sabido, estava no timão do motor de uma embarcação, quando foi dado por falta dele. As circunstâncias do desaparecimento permanecem nebulosas, alimentando especulações sobre o que poderia ter acontecido.

Duas possibilidades são consideradas: Francisco pode ter sofrido um mal súbito e caído no rio, ou de forma acidental, também pode ter caído no leito do Rio Purus. No entanto, até o momento, nenhum vestígio foi encontrado.

A família, em desespero, e as autoridades locais mobilizaram-se em uma operação de busca intensiva, na esperança de encontrar o homem desaparecido. As águas do Rio Purus são vastas e desafiadoras, o que torna a tarefa ainda mais complexa.

Enquanto a busca continua, a comunidade local une-se em solidariedade, oferecendo apoio à família e à equipe de resgate. Todos aguardam ansiosamente por notícias que possam trazer clareza sobre o destino de Francisco Cruz Souza.