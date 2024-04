Concurso Detran: confira quais serão as etapas

Você que vai prestar o concurso Detran AC (Departamento Estadual de Trânsito do Acre) já sabe quais serão as etapas do certame? Se a resposta é NÃO, este artigo é para você!

Ao todo, o edital do concurso oferta 91 vagas de nível superior. Os aprovados na seleção receberão salários iniciais que variam de R$ 7.015,71 a R$ 9.561,76, conforme a função desejada.

Afinal, quais serão as etapas do concurso Detran AC?

Os candidatos do concurso Detran AC serão avaliados mediante aplicação das seguintes etapas abaixo:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de Títulos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Prova de Aptidão Física , de caráter eliminatório (apenas para Agente de Autoridade de Trânsito).

, de caráter eliminatório (apenas para Agente de Autoridade de Trânsito). Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; Exame Médico e Toxicológico , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório; e

de caráter eliminatório; e Curso de Formação, de caráter eliminatório (apenas para Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito).

Prova Objetiva

A prova objetiva do edital Detran AC será composta de 60 questões de múltipla escolha, sendo 5 alternativas e apenas uma considerada a correta, assim distribuídas:

Língua Portuguesa – 10

Raciocínio Lógico e Matemático – 5

Informática – 5

Realidade Étnica, Social, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Acre – 5

Direito Constitucional e Administrativo – 10

Conhecimentos Específicos – 25

O candidato para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital Detran AC:

a) obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos previstos na Prova Objetiva para não ser eliminado do concurso público;

b) obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos previstos no somatório de questões de conhecimentos gerais;

c) obter no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos previstos no somatório de questões de conhecimentos específicos; e

d) não obter nota 0 (zero) em qualquer uma das áreas de conhecimento.

Prova de Títulos

A prova de título do certame contará com a seguinte pontuação:

Prova de Aptidão Física

A Prova de Aptidão Física do concurso Detran AC será realizada apenas para o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito.

A etapa será realizada e avaliada de acordo com o descrito na tabela abaixo, na seguinte ordem: Teste de Barra Fixa; Abdominal Remador; Flexão de Braço no Solo; e Corrida.

Curso de Formação

O Curso de Formação, para os cargos de Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito, será realizado em Rio Branco, Estado do Acre.

A etapa do concurso Detran AC terá a duração de 200 horas/aula (para Agente) e de 208 horas/aula (para Examinador.

Ao final de cada disciplina será realizada uma avaliação composta por 10 (dez) questões, com peso 1 (um) ponto cada. Será reprovado no curso de formação e eliminado do concurso o candidato que:

a) obtiver nota inferior a 7 (sete) pontos em qualquer uma das avaliações das disciplinas do curso;

b) obtiver nota inferior a 7 (sete) pontos na nota final do curso de formação;

c) faltar mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas ministradas;

d) tiver má conduta dentro ou fora do local de realização do curso de formação;

e) cometer falta disciplinar considerada grave, apurada em procedimento administrativo, em que lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa, conforme se dispuser em regulamento;

f) praticar fraudes, de qualquer natureza, na realização das provas ou exames do curso de formação;

g) revelar comportamento incompatível com o cargo ao qual concorre; e

h) envolver-se com atividade criminosa quando comprovada na Investigação Criminal e Social.

E aí, interessou? Então inscreva-se no site do Instituto AOCP, ao custo de R$ 80,00. As provas serão aplicadas em 28 de julho.

