Concurso do Detran, retorno de voos da Azul e mais; confira as mais lidas da semana

SEGUNDA-FEIRA

Gladson anuncia novo concurso do Detran com quase 100 vagas; edital sai nesta segunda

O governador Gladson Cameli (PP) anunciou nesta segunda-feira (8), durante a entrega da nova sede do Departamento Estadual do Acre (Detran/AC), o lançamento do concurso público do órgão.

Corpo de jovem que desapareceu após noite com amigos é encontrado às margens de rio do Acre

Após três dias de buscas, o corpo de Eliardo da Silva, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (5) foi encontrado às margens do Rio Juruá, em Porto Walter.

TERÇA-FEIRA

Azul já tem data para iniciar venda de passagens no Acre e voos serão diretos para Porto Velho

Na agenda de Rotas de Integração, em Rio Branco, nesta terça-feira (9), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deu detalhes sobre a retomada dos voos da Azul Linhas Aéreas no Acre.

Segundo o ministro, os voos irão partir de Rio Branco com destino Porto Velho. De lá, a linha partirá para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ainda de acordo com o ministro, a Azul já tem data para iniciar a venda das passagens no Acre.

Morre Daniela Cavalcante, esposa do vereador Hildegard Pascoal, vítima de parada cardíaca

A esposa do vereador Hildegard Pascoal, Daniela Cavalcante, sofreu uma para parada cardíaca e morreu no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (8).

QUARTA-FEIRA

Estação Espacial Internacional poderá ser vista no céu do Acre nesta quarta-feira; veja horário

O pesquisador Davi Friale afirmou que a Estação Espacial Internacional poderá ser visualizada no céu acreano, em diversos municípios, ainda no começo da noite desta quarta-feira (10).

Acreano acerta quina da Mega-Sena e fatura prêmio; outras 5 pessoas acertam quadra

O último concurso da Mega-Sena, de número 2710, com sorteio na última terça-feira (9), teve um apostador acreano contemplado com uma bolada de quase R$ 65 mil ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas.

QUINTA-FEIRA

PF deflagra operação em combate ao abuso sexual infantojuvenil e uma pessoa é presa

No Acre, uma pessoa foi presa após a Polícia Federal deflagrar nesta quinta-feira (11) a operação User Hacker com o objetivo de reprimir o abuso sexual infantojuvenil pela internet.

Ao lado de namorada, Gladson recebe Marina nas escadarias do Palácio Rio Branco

O governador Gladson Cameli (Progressistas) recepcionou nesta quinta-feira (11) a Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, nas escadarias do Palácio Rio Branco. Acompanhado de sua namorada, Hanna Salim, Cameli cumprimentou a ministra na escadaria da sede do executivo estadual, dando início à reunião programada. A ministra chegou acompanhada pela diretora do BNDES, Tereza Campello.

SEXTA-FEIRA

Acreano preso em Mossoró foi para o isolamento após ameaçar policiais: “Taco fuzil na tua cara”

O acreano Rogério da Silva Mendonça, que fugiu da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro, e foi capturado no dia 4 de abril deste ano, precisou ser levado para o isolamento na última segunda-feira após mau comportamento.

No Acre, PGE abre processo seletivo para estágio com bolsa de até R$ 1 mil; veja edital

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE-AC) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (12), o processo seletivo para estágio na área do Direito, para formação de cadastro de reserva no quadro de estagiários da área do Direito e ao preenchimento das vagas que surgirem no decorrer da validade da seleção.