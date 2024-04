Duda Nagle anuncia fim do namoro com Michele Balsamão após 2 meses

Duda Nagle usou as redes sociais, nessa segunda-feira (15/4), para anunciar o fim do seu relacionamento com a corretora de imóveis de luxo Michele Balsamão. O anúncio da separação ocorre 2 meses após a divulgação do começo do namoro.

No Instagram, o ex-marido de Sabrina Sato compartilhou uma mensagem de Duda sobre o término e complementou:

“É com tristeza que comunicamos o fim do nosso relacionamento. Michele e eu decidimos terminar o namoro. No entanto, nossa parceria e os projetos em conjunto continuam, assim como nossa grande amizade, repletos de boas memórias e sentimentos positivos. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e torcida”.