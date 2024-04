Duelo definido: primeiro jogo da NFL no Brasil terá Packers x Eagles

O adversário do Philadelphia Eagles no primeiro jogo da NFL no Brasil foi finalmente anunciado. Nesta quarta-feira (10), durante coletiva na Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, junto do presidente da SPTuris, Gustavo Pires, anunciaram que o Green Bay Packers virá jogar na capital paulista no dia 6 de setembro na Neo Química Arena, no “São Paulo Game”.

A franquia de Green Bay estava entre as favoritas para a disputa do jogo contra os Eagles. Além dos Packers, o Cleveland Browns era outro time que estava tendo seu nome especulado em vir para o Brasil recentemente. Contudo, os “cabeças de queijo” têm uma grande base de fãs no país e venceram a disputa.

Os Packers também fizeram o anúncio em suas redes sociais:

Estamos indo para o Brasil! 🇧🇷 Week 1's game will be in São Paulo against the Eagles. 📰: https://t.co/t4Wy4TYR0R#GoPackGo pic.twitter.com/SQWOp5AFhH — Green Bay Packers (@packers) April 10, 2024

O Philadelphia Eagles foi confirmado oficialmente como o mandante da partida por meio de anúncio do comissário da liga, Roger Goodell, no mês de fevereiro. Também foi definido pela NFL que o jogo ocorrerá na semana 1 da temporada de 2024 da liga, numa sexta-feira.

O presidente do Green Bay Packers, Mark Murphy, afirmou anteriormente que a NFL estava decidindo entre o seu time e os Browns. A informação de que Cleveland poderia disputar a partida no campo do Corinthians também foi ventilada por Peter King, jornalista e apresentador do Pro Football Talk, da NBC Sports. Em fevereiro, King afirmou que ‘’sentia’’ que os Browns e os Eagles se enfrentariam no primeiro jogo da NFL na América do Sul em sua coluna ‘’Football Morning in America’’.

Nesta terça-feira (9), Murphy voltou a falar e demonstrou entusiasmo com a grande base de torcedores que a equipe possui no país sul-americano quando questionado sobre a possibilidade dos ”cabeças de queijo” enfrentarem o Philadelphia Eagles na Neo Química Arena. “Somos o primeiro ou segundo time mais popular no Brasil. Somos meio que o time do povo. As pessoas realmente gostam da ideia de comunidade criada pela equipe, com nossa história e tradição’’, declarou Murphy, segundo Rob Demovsky, da ESPN norte-americana.

Durante sua fala, Murphy também reconheceu a importância do trabalho da NFL em aumentar seu mercado consumidor para além das fronteiras dos Estados Unidos, identificando que este processo também é benéfico para Green Bay. “Isto é muito importante para a liga. Os Packers são muito populares no Brasil. Se formos escolhidos, nós iremos com prazer”.

O Brasil foi o terceiro país confirmado para receber jogos fora dos Estados Unidos durante a temporada 2024. Neste ano, a NFL está programada para sediar cinco partidas em solo estrangeiro, sendo três confrontos em Londres, na Inglaterra, um em Munique, na Alemanha, e um no Brasil, em São Paulo.

Agora a espera do fã brasileiro da liga é o anúncio da abertura dos ingressos do jogo entre Eagles e Packers, que deverá acontecer em breve, com o início das vendas podendo começar em maio, segundo fala de Gustavo Pires, quando perguntado sobre o assunto. A expectativa é de que os ingressos acabem rapidamente, mesmo sem divulgação dos valores.