Filhos de Paul McCartney e John Lennon se juntam em canção

A música de James e Sean é uma balada acústica repleta de reflexões sobre memórias felizes do tempo passado no romântico ponto turístico de observação da cidade de Londres.

Sean Ono Lennon tem um longo currículo musical, com vários discos solo e passagens por bandas como Cibo Matto, Ghost Of A Saber Tooth Tiger e Lennon Claypool Delirium. Já James tem lançado uma quantidade constante de material solo desde 2010, mas também participou da criação dos álbuns de seu pai, “Flaming pie”, em 1997, e “Driving rain, em 2001. Ele também participou do lançamento de “Wide prairie”, de 1998, um álbum póstumo de Linda McCartney.

Ao anunciar o lançamento da música, James McCartney escreveu nas redes sociais: “’Primrose Hill’” está aqui! Hoje estou muito animado para compartilhar minha última mais nova música, composta em parceria com meu bom amigo Sean Ono Lennon. Com o lançamento desta música, parece que estamos realmente dando o pontapé inicial. Estou muito animado para continuar a compartilhar músicas com vocês.”