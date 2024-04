Morre O.J Simpson, ex-NFL, vítima de câncer aos 76 anos

– No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este período de transição, a família dele pede que vocês respeitem seus desejos de privacidade e graça – diz o comunicado da família do ex-jogador.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

