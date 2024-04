Rio Branco-AC abre vantagem, mas Vasco-AC marca duas vezes nos acréscimos e arranca empate

EMPATE DE SEIS GOLS

Rio Branco-AC e Vasco-AC empataram por 3 a 3, nesta segunda-feira (15), no estádio Florestão, na capital acreana, pelo fechamento da segunda rodada do segundo turno do Campeonato Acreano. O zagueiro Uberaba abriu o placar para o Estrelão aos 21 minutos do primeiro tempo. O atacante Daniego, de pênalti, empatou aos 37. O lateral-direito Índio, do Estrelão, foi expulso nos acréscimos. Na etapa final, apesar de jogar com um a menos, o Rio Branco-AC conseguiu marcar mais duas vezes. Aos seis minutos, com o atacante Carrapeta, e aos 43 minutos, com o atacante Vytininho. O Vasco-AC, no entanto, acreditou até o fim e chegou ao empate com dois gols nos acréscimos. Aos 48 minutos, com o atacante Raelison, e aos 52, com o zagueiro Bolacha.