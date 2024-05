Com mínimas de 12ºC, frio chega neste sábado e será o mais longo do ano; veja a previsão

A terceira friagem do ano chega ao estado do Acre nas primeiras horas deste sábado (25) e deve se estender até o último dia de maio, com dias secos e noites geladas. É o que aponta a previsão publicada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site ‘O Tempo Aqui’.

De acordo com Friale, a sexta-feira (24) poderá ter chuvas intensas. Já nas primeiras horas do sábado serão marcadas por ventos intensos, com queda na temperatura.

“Uma forte onda de frio polar chega a Rio Branco com ventos intensos, logo nas primeiras horas do sábado derrubando a temperatura. Até o começo da noite para domingo, a massa de ar fria já estará em todo o Acre, em Rondônia e no sul e oeste do Amazonas”, diz o pesquisador.

As temperaturas mínimas em Rio Branco e Brasiléia oscilam entre 14°C e 17°C ao amanhecer de domingo (26) e da segunda-feira (27). Já entre a terça-feira (28) e a quinta-feira (29), o frio aumenta e as temperaturas mínimas podem oscilar entre 12ºC e 15ºC.

Friale afirma que apesar de forte, a nova onda de frio não será igual a friagem mais forte de 2023, quando o estado registrou temperatura de 9ºC, no entanto, a sensação térmica será de 5ºC mais baixa do que a temperatura real para quem estiver exposto aos ventos.

O pesquisador alerta, ainda, para a baixa umidade do ar, que poderá apresentar risco à saúde humana durante a última semana do mês.

“Alertamos, também, para a baixíssima umidade do ar, que poderá ficar abaixo de 25%, caracterizando estado de atenção para a saúde humana, a partir de segunda-feira, permanecendo assim, pelo menos, até o fim deste mês, com temperaturas noturnas baixas e dias ensolarados”, ressalta.