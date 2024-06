Concurso da Prefeitura: lista com mais de 600 convocados é divulgada; veja os nomes

A Prefeitura de Rio Branco nomeou, em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (28), os candidatos aprovados no concurso público para provimento de cargos do quadro efetivo do município.

VEJA: Bocalom anuncia a convocação de quase 600 aprovados em concursos da Prefeitura

Os candidatos devem comparecer na Junta Médica do Município, situada na Rua Alvorada, no bairro Bosque, das 13h às 17h, para informações sobre os exames admissionais com a documentação necessária.

Foram chamados profissionais de diversas áreas, como professor, psicólogo, engenheiro, médico, analista de sistema, administrador, cuidador, assistente escolar, dentre outros.

Além disso, também foram nomeados candidatos aprovados no Concurso Público de 2019, que havia sido prorrogado pela pandemia de Covid-19.

Veja a lista: