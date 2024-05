Com o placar da ida de 2 x 1, o Corinthians controlou bem o jogo contra o América-RN e venceu a volta por 2 x 1. O primeiro gol do Timão foi de Yuri Alberto aos 42 minutos. O América-RN respondeu no segundo tempo com um golaço do volante Wenderson. O zagueiro Cacá desempatou para os donos da casa nos acréscimos da segunda etapa.

O Sport bem que tentou reverter o placar de 2 x 0 criado na partida de ida pelo Atlético-MG, mas a volta terminou apenas em 1 x 0 para os nordestinos. O atacante Chrystian Barletta abriu o placar para o Leão do Norte aos 14 minutos. O atacante Paulinho teria empatado, mas o gol foi anulado pelo árbitro de vídeo. Agora, Corinthians e Atlético-MG esperam o sorteio para saber quem irão enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil.