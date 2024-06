10 mensagens para compartilhar com seu amor no Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, muitas pessoas publicam fotos nas redes sociais, mandam mensagens privadas ou escrevem bilhetes para o par. Românticas e especiais, essas mensagens podem garantir um sorriso no rosto do seu amor.

No entanto, algumas vezes, pode bater aquela falta de criatividade, não é mesmo? Ainda mais quando você já namora há vários anos e já escreveu muitas mensagens para seu namorado(a). Por isso, o Alto Astral separou algumas mensagens para você se inspirar.

Confira abaixo:

Mensagens de Dia dos Namorados

“Que não nos faltem bons sentimentos. Que nos falte egoísmo. Que nos sobre paciência. Que sejamos capazes de enxergar algo de bom em cada momento ruim que nos acontecer. Que não nos falte esperança. Que novos amigos cheguem. Que antigos sejam reencontrados. Que cada caminho escolhido nos reserve boas surpresas. Que a cada sorriso que uma criança der nos faça ter um bom dia e enxergar uma nova esperança.” – Caio Fernando Abreu.

