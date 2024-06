“Divertida Mente 2” contém referências de outros filmes da Disney; saiba mais

Alerta! O restante da matéria pode conter spoilers de “Divertida Mente 2”.

“Toy Story”

Em uma das cenas em que Alegria revê uma das memórias de Riley, um parquinho é mostrado e duas crianças aparecem descendo em um escorregador. Ele é exatamente o mesmo exibido em “Toy Story 3″ na creche Sunnyside.

Além disso, enquanto a protagonista passa por mudanças, suas ilhas de personalidade mudam e quando Tristeza não consegue ver mais a llha da Família, Alegria lhe dá um binóculos, que no caso é Lenny, um dos brinquedos de “Toy Story 1”.

“Red: Crescer é uma Fera”

Durante uma noite, as emoções de Riley mudam completamente e ela acorda como uma típica pré-adolescente: triste, feliz, brava, entre outros sentimentos. Enquanto discute com a sua mãe, é possível ver um pôster colado em cima de sua cama, que pertence a boyband fictícia 4Town, que é apresentada como um sucesso internacional em “Red: Crescer é uma Fera”, lançado em 2022.

O easter egg já havia sido exibido no trailer do longa, para a alegria dos fãs.

Outras referências ao estúdio

Em “Divertida Mente 2”, enquanto as emoções dormem, é possível enxergar que o personagem Bing Bong, que emocionou os fãs no 1º filme da franquia, aparece ao lado da cama de Alegria. Além disso, a icônica bola da Pixar aparece, assim como o número 28 na camisa de Riley, que segundo fãs da franquia, faz menção aos 28 filmes já lançados pela Pixar.

Em um determinado momento do filme, as antigas emoções da menina ficam presas no fundo de sua mente. Neste momento, eles encontram outras memórias do passado, como por exemplo o personagem Bloofy, de um programa de TV que Riley costumava assistir na infância.

Além de quebrar a parede e conversar com os internautas que estão do outro lado da tela, o personagem possui uma pochete que está recheada de objetos que podem ajudar a solucionar um problema, assim como acontece no seriado “A casa do Mickey Mouse”, que estreou em 2006.