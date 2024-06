Empresária morre após ser atingida na cabeça por coqueiro

Uma empresária morreu após um coqueiro atingi-la na cabeça na cidade de Porto de Pedras, interior de Alagoas . Lívia Loise Moura Barbosa, de 35 anos, teve a morte confirmada nesta quarta-feira (19).

O acidente aconteceu na terça-feira (18). Lívia dirigia pela Rota Ecológica, quando se deparou com uma palha no meio da pista e saiu do carro para tirá-la. Foi nesse momento que o coqueiro caiu.

A filha de 5 anos da empresária estava no carro e não foi ferida. A mulher chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi encaminhada para o Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo.

Em comunicado, a unidade informou que Lívia sofreu Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) e foi encaminhada para internação na área vermelha, destinada a pacientes graves.

A Polícia Civil de Alagoas abriu uma investigação para descobrir a causa da queda do coqueiro. O marido da empresária afirma que a árvore era podada no momento do acidente.

Nota de pesar

Lívia empreendida no ramo de alimentos e bebidas junto ao marido em Porto de Pedras. A Prefeitura da cidade emitiu nota de pesar, lamentando a morte da empresária.

“Expressamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável”, diz um trecho da nota.