Ministério da Saúde habilita Acre a construir nova UPA, anuncia Gladson; saiba o local

O governador Gladson Cameli anunciou neste sábado (8), nas redes sociais, que o Acre foi habilitado pelo Ministério da Saúde para a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Rio Branco.

Segundo Gladson, a nova unidade será construída no bairro Apolônio Sales, com valor estimado de mais de R$ 6 milhões, de emenda parlamentar do deputado federal Roberto Duarte.

A portaria, assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, foi publicada no dia 6 de junho no Diário Oficial do União (DOU), que autoriza o Acre a receber recursos financeiros destinados à execução de obras de construção de UPA.

“A obra vai garantir atendimento digno de saúde para os moradores da parte alta da cidade”, disse Gladson durante o anúncio.