Saiba o que é fio terra, prática sexual feita por Bruno Gagliasso

O ator Bruno Gagliasso surpreendeu a mulher, a também atriz Giovanna Ewbank, ao revelar que já havia feito fio terra no sexo. A confirmação aconteceu durante o programa Surubaum desta semana, comandado pelo casal e exibido no YouTube.

Durante participação da atriz Clara Moneke, eles jogaram “eu nunca”. A global, então, disse que nunca havia feito fio terra. Quem já tivesse passado pela experiência deveria tomar um dose de bebida alcoólica – e Bruno assim o fez.

“O Bruno, já. Amor, não foi comigo”, disparou Gio Ewbank.

Embora ainda cause espanto, o fio terra é uma prática bastante comum no “rala e rola”, e consiste em dar um toque anal no parceiro com o uso dos dedos. De acordo com uma pesquisa recente, 62% dos homens héteros receberiam fio terra se a parceira pedisse.

Como fazer com segurança?

Se você ficou curioso e deseja experimentar, é bom tomar alguns cuidados. Um deles é quanto ao uso de lubrificantes, o que vai ajudar na penetração e evitar ferimentos na parte íntima.

“É importante se atentar para a lubrificação do ânus, a fim de que não ocorra lesões ou fissuras, que além de dor, o que aumenta os riscos de IST’s”, explica o membro do corpo médico da residência de Urologia no Hospital das Clínicas de Goiás e professor de Medicina na Universidade de Rio Verde Rodrigo Alexandre Trivilato.

“É necessário o uso de um lubrificante próprio para a relação sexual, para um sexo que não machuque, não lesione a mucosa retal e também evitando infecções, além de vírus, fungos ou bactérias”, emenda.