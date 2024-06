VÍDEO: produtor do Acre colhe macaxeira gigante e pede melhorias em ramal para escoar produção

Uma propriedade rural localizada na altura do km 35, da estrada de Manoel Urbano, vem chamando a atenção dos demais moradores por possuir terra fértil. Nesta semana, o dono da área colheu uma macaxeira gigante, jamais vista naquela região.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o produtor mostra duas macaxeiras que foram arrancadas. Após medição, uma das batatas chegou a medir um metro e meio, o que impressionou bastante a comunidade.

De acordo com o morador, as plantações são feitas todos os anos, contudo, a comunidade precisa de mais incentivo como, por exemplo, a reabertura do ramal. “Falta o melhoramento no ramal para que possamos escoar a nossa produção. Pedimos o apoio do prefeito ou do Governo nesse sentido”, frisou.

ASSISTA: