“Celular de pobre”: entenda a treta entre Maíra Cardi e Arthur Aguiar

A filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de apenas 5 anos, deu o que falar no fim de semana. Tudo começou após um vídeo em que ela classifica o celular do cozinheiro do pai como “de pobre” se tornar viralizar na web.

Nas imagens, gravadas pelo próprio profissional, a menina provoca afirmando que o aparelho celular dele está velho. Ela sugere que o homem adquira um novo ou peça “de presente para a mãe” dele. Ele explica que já morreu e está no céu, e Sophia responde: “Pede no céu mesmo”.

A repercussão negativa deu início a uma briga on-line entre os pais da menina. Ao Portal Leo Dias, Maíra garantiu que esse comportamento seria culpa da educação dada por Aguiar.

“Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito, inclusive”, afirmou a empresária. Ela garantiu ainda que, caso a filha falasse algo do tipo em sua presença, seria repreendida.

“Se falasse [algo assim], ficaria de castigo com toda certeza do mundo”, garantiu a influenciadora. Ela disse ainda que a filha costuma voltar da casa de Arthur com comportamentos diferentes de quando sai da casa dela.

Além disso, ela ressaltou que as regras são diferentes nas duas casas e culpou o ex-marido da fala de Sophia. “Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas – o que é muito raro – a correção é imediata. Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele, infelizmente, não posso barrar!”

A confusão não parou por aí e Arthur foi às redes sociais se defender. “Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava”, garantiu.

Ele argumentou ainda que Sophia nunca falou nada parecido e não apredendeu isso na casa dele. “Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso.”

O ex-BBB também aproveitou para alfinetar a ex. “Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra. Foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não”, encerrou.

Maíra Cardi diz que “sustentou” Arthur e que fez o ex ganhar o BBB

Pouco depois dos vídeos dele ganharem as redes, Maíra Cardi publicou uma longa nota em seu Instagram e desabafou sobre as críticas feitas por Arthur Aguiar após polêmica com Sophia Cardi. A influencer fitness disse que sustentou o ex-marido e que gastou mais do que o prêmio do BBB22 com ele.

“E é claro que mais uma vez isso iria sobrar para mim. Vendo agora o vídeo do Arthur dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui, afinal meu marido fala de dinheiro e ele, ‘Arthur, nem liga para dinheiro’ Não liga? Se não liga, que tal você devolver o que me deve?”, declarou.

Na sequência, Maíra deu mais detalhes sobre a situação. “Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso. Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com seu BBB do que você ganhou lá. Todos sabem o tamanho da ‘sua’ equipe e o trabalho que fiz para limpar sua pele aqui fora e fazer você ganhar”, completou.

A influencer ainda falou sobre a carreira de cantor de Arthur Aguiar. “Fora suas músicas caras e ruins que também me custaram uma boa grana para divulgar, colocar nas playlists e tudo mais”, detalhou.

Ela expôs que, quando o ex-marido deixou o BBB 22, a marca de roupas dele já estava pronta. “E outras coisas que eu posso listar aqui, o próprio custo da sua filha, que custa bem cara, por sinal, e você diz que não tem como pagar tudo, mas vive comprando roupas de marca como sempre faz, né? E que ligo para dinheiro”, detonou.

Maíra detonou o caráter de Arthur. “Desde que você saiu do BBB, o Brasil não soube a verdade do que aconteceu porque eu nunca contei para ninguém para te poupar, por pena de você ser quem é. Então, se tem uma coisa que eu soube fazer muito bem foi o silêncio! E por isso você ficou machão e resolveu abrir a boca para falar asneira. Sugiro que feche porque minha calmaria está passando”.

Leia o desabafo completo: