Colisão entre quadriciclo e caminhonete deixa dois mortos e um ferido grave em Assis Brasil

Um trágico acidente ocorreu no Ramal Icuriã, localizado no município de Assis Brasil, na manhã deste domingo (14), deixando dois mortos e um ferido em estado grave. O incidente envolveu um quadriciclo e uma caminhonete, durante o retorno de três ocupantes de um arraial na região.

Segundo relatos obtidos, o quadriciclo, trafegando em alta velocidade, colidiu violentamente com a caminhonete, resultando na morte imediata de duas pessoas identificadas como Erivan e Dejane. Uma terceira vítima, identificada como Evaldo, também sofreu ferimentos graves no impacto.

Vídeos registrados por testemunhas locais mostram a intensidade da colisão e o estado crítico em que ficaram as vítimas do acidente. O Ramal Icuriã, situado no alto Acre entre as áreas de Brasiléia e Assis Brasil, foi palco dessa tragédia que chocou a comunidade local neste fim de semana.

Veja vídeo por Yaco News: