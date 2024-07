Devido a problemas técnicos, período de votação nas eleições do Ifac é prorrogado

A Comissão Eleitoral Central do Instituto Federal do Acre (Ifac) anunciou a prorrogação do período de votação para as eleições de 2024 para reitor(a) e diretores(as)-gerais. A decisão foi tomada após problemas técnicos que impediram parte da comunidade acadêmica de acessar as informações necessárias para votar.

Segundo a comissão, na quinta-feira, 11 de julho, o sistema de votação Hélios Vong foi configurado para realizar 19 eleições, correspondendo a cada segmento e unidade do Ifac. No entanto, no dia seguinte, muitos alunos relataram não ter recebido os e-mails com as informações de votação. As Comissões Locais foram orientadas a acompanhar a situação.

A nota de esclarecimento da comissão destacou que o servidor de e-mail do Ifac não tinha autenticação adequada, fazendo com que provedores como Gmail e Hotmail classificassem as mensagens como spam.

Para garantir a participação de todos, a votação para os docentes e técnicos foi estendida até às 23h59 do dia 12 de julho. O prazo para os alunos foi ampliado até às 12h do dia 15 de julho.

A apuração dos resultados ocorrerá após o encerramento do prazo para o segmento discente, com a divulgação do resultado preliminar no mesmo dia.