Morre Clodo Ferreira, autor da canção Revelação e professor da UnB

Reco do Bandolim, do Clube do Choro, completa que toda a trajetória de Clôdo “ajudou Brasília a manter uma condição cultural interessante”. “Eles foram uma chama viva acesa”, comenta.

Apesar de Clôdo não tocar choro, o artista já se apresentou no Clube do Choro, em Brasília. “Era uma música que tinha uma brasilidade muito grande e por isso tinha uma conexão muito grande com o nosso clube”, comenta Reco.

O cantor o cantor, compositor e intérprete carioca Beto Dourah também lamentou a morte do músico nas redes sociais. “Poeta genial, meu querido amigo e parceiro de composição”, escreveu.

O grupo Geleia Total também homenageou o artista. “Hoje o mestre Clodo Ferreira ancestralizou. Que possamos continuar sempre celebrando sua memória, sua arte e que as próximas gerações possam também se encantar com a sensibilidade, originalidade e genialidade do grande Clodo Ferreira”.

Trajetória

Clodo Ferreira nasceu em Teresina em 1951 e se mudou para Brasília aos 15 anos. Iniciou sua carreira musical em 1968 no grupo Quadradões. Em 1972, destacou-se no Festival de Música do CEUB, vencendo com Placa Luminosa e ficando em segundo com Sino, Sinal Aberto”.

Em 1976, compôs Ponta do Lápis e Corda de Aço, gravadas por Fagner e Ney Matogrosso. No final do mesmo ano, formou o grupo Clodo, Climério e Clésio com seus irmãos, lançando o álbum São Piauí em 1977, que incluía Palha de Arroz, inspirada na obra de Fontes Ibiapina sobre incêndios em Teresina.

Em 1978, Clodo e Clésio lançaram Revelação, sucesso nas rádios e trilha da novela Cara a Cara, regravada por diversos artistas. Ela também participaria, anos depois, da trilha sonora do filme A Difícil Viagem (1983).

Clodo lançou um álbum solo em 2016 e dois álbuns em 2024: Calendário, instrumental, e Constelação de Palavras, com músicas inéditas, em voz e violão.

Desde 1994, Clodo também atuava como professor da Universidade de Brasília (UNB), em que ministrava disciplinas como Comunicação e Música e Criatividade.

“Ele era muito querido. Muito amigo dos estudantes”, contou Reco do Bandolim.