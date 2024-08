Após apelo do filho, Milton Nascimento responde sobre volta aos palcos

Milton Nascimento fez questão, mais uma vez, de afirmar que não quer voltar aos palcos. Nesta quarta-feira (28/8), o cantor surgiu em um vídeo com o filho Augusto Nascimento e conversou sobre possíveis shows.

Augusto brincou com Bituca sobre o retorno da banda Oasis e sugeriu uma pausa na aposentadoria do pai.

“Tenho que bater um papo sério com você. Sabe aquela banda inglesa que eu gosto Oasis? Eles tinham acabado 15 anos atrás porque os irmãos brigaram. Aí fizeram as pazes. Você não brigou com ninguém e parou de cantar também. Não está a fim de voltar? Fazer um showzinho?”, diz Augusto.