Assumidos, Xamã e Sophie Charlotte reclamam de diretor de Renascer

O affair de Sophie Charlotte e Xamã já não é mais segredo pra ninguém. Além de serem vistos juntinhos por aí, os artistas também não escondem o romance nos bastidores de Renascer, novela das 9 da Globo.

E a coluna Fábia Oliveira descobriu que os dois foram vistos agarradinhos nos corredores dos Estúdios Globo, nesta terça-feira (6/7), e “reclamando” sobre um diretor da novela.

Segundo fontes, o casal estava conversando sobre uma festa que pretendem ir, justamente no dia em que precisarão fazer uma externa em Itaboraí. Na data, quem irá dirigir as cenas será um diretor que “demora mais” para finalizar as gravações.

Nas redes sociais, Xamã e Sophia apareceram agarrados e a atriz chegou a avisar: “Amanhã tem Poesia Acústica”. Vai ver esse é o evento que os pombinhos estão tão ansiosos para irem, não é mesmo?

Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos em praia do Rio

Assumidíssimos! Sophie Charlotte e Xamã não escondem mais o romance e mostram toda a paixão em flagras de paparazzis. Nesta quarta-feira (7/8), os dois foram vistos aos beijos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante um banho de mar.

O relacionamento de Sophie com Xamã é o primeiro da atriz desde o fim do casamento com Daniel Oliveira. Os dois são pais de Otto, de 8 anos.