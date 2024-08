Concursos Policiais: veja 9 editais abertos e previstos em agosto de 2024!

O mês de agosto se inicia com diversas oportunidades em concursos policiais! Pensando especialmente no concurseiro que deseja seguir carreira na segurança pública, preparamos uma seleção com os melhores editais abertos e previstos na área.

Além das vagas e cargos ofertados, será possível conferir, também, os principais detalhes das oportunidades. Ao todo são 5.728 vagas abertas e previstas para agosto com salários iniciais que chegam a até R$ 16.035,69!

Confira, nessa matéria, 9 editais abertos e previstos de concursos policiais neste mês de agosto!

