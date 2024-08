Coreia do Sul diz que vai pagar até R$ 480 mil para quem se casar

Pessoas que vão a dates ou encontros às cegas agora podem fazê-lo com o apoio do governo — ao menos na Coreia do Sul, que decidiu pagar a quem opta por casamento, compra de casa ou deseja formar uma família. Cada casal pode receber até US$ 85 mil, o equivalente a R$ 480 mil, para namorar, noivar e casar.

A medida é um projeto piloto para enfrentar a crise demográfica no país, gerada pela baixa taxa de natalidade, que há alguns anos é a menor do mundo.

Até o momento, a medida só vale para o distrito de Saha, que fica na cidade de Busan, a segunda maior da nação oriental.

A iniciativa busca tornar a vida familiar mais acessível e financeiramente viável, ao mesmo tempo em que cria oportunidades de conexões sociais por meio de vários eventos para solteiros se conhecerem.

Para o casamento, os noivos recebem cerca de US$ 24 mil (R$ 135 mil). Já para comprar uma casa, o governo disponibilizará US$ 36 mil (R$ 202 mil) ou US$ 960 (R$ 5,4 mil) por mês, para bancar o aluguel por cinco anos.

Para participar

Para se enquadrar nos pré-requisitos e ganhar a bolsa, a pessoa deve ter entre 24 e 43 anos e morar ou trabalhar em Saha. Os interessados devem enviar inscrições e passar por um processo de triagem e entrevista antes de serem autorizados.

Por enquanto, somente coreanos nativos podem participar da iniciativa.