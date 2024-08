Ex de Iza, Yuri Lima é xingado e vaiado em show

Grávida de 7 meses, Iza deixou a barriga de gravidez à mostra durante show e viu Yuri Lima, seu ex, ser xingado e vaiado. A reação da cantora foi a melhor possível

Grávida da primeira filha, Iza viu o pai da criança, Yuri Lima , ser vaiado durante show em homenagem ao aniversário de 126 anos do Vasco da Gama, nesta quarta-feira (22). A separação da cantora e o ex-jogador do Mirassol, clube do qual foi desligado há pouco mais de dez dias, foi revelada em 10 de julho quando a cantora expôs traição do atleta.

Durante sua apresentação no Espaço Hall (Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio), Iza viu a torcida do cruzmaltino xingar o jogador. “Ei, Yuri, vai tomar no c*”, disparou em meio a vaias. A intérprete de “Dona de Mim” até tentou contornar a situação, porem acabou rindo (vídeo abaixo).

“O que que é isso?”, questionou Iza, alvo de críticas por receber o atleta em sua casa após a traição ser exposta. “Se tem uma coisa que o vascaíno sabe é ter fé”, acrescentou a artista a respeito do clube que não é campeão nacional desde 2011, quando ergueu a Copa do Brasil.

Em meados do mês passado e poucos dias após a traição de Yuri ser exposta, Kevelin Gomes se defendeu em entrevista na TV. “Nunca cobrei nada. Tudo o que a gente fez, foi porque a gente quis”, apontou. “Eu nunca abordei o Yuri depois do relacionamento, ele sempre que me mandava mensagens. E eu tenho tudo registrado. Mas nunca passou disso”, acrescentou.

Kevelin disse ainda que para ela não houve traição por parte do jogador. “Não considero que ele traiu a Iza porque não teve nenhum contato físico [comigo]. Houve uma falta de respeito demais, com ela e a filha dele, mas não traição. A gente não chegou a se encontrar”, completou.

“Peço desculpas a ela e a Nala, que está vindo agora. Me emociono porque tenho uma história parecida. Minha mãe me criou sozinha, eu e minha irmã. Por causa de uma sacanagem como essa também”, finalizou.