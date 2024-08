Jarude começa campanha com adesivaço em comitê: “Um NOVO futuro para Rio Branco”

O candidato a prefeito de Rio Branco pelo Partido Novo, Emerson Jarude, deu inicio ao primeiro dia oficial de campanha eleitoral com o Adesivaço do 30, nesta sexta-feira (16), em frente ao comitê localizado na Antônio da Rocha Viana.

Ao lado do candidato a vice, Capitão Isaías, e com a presença de apoiadores e de candidatos a vereador da chapa do NOVO, Jarude destacou que sua candidatura, que surge como alternativa para a população rio-branquense, será propositiva.

“Nós não vamos olhar para trás, nós vamos buscar fazer diferente daqui para frente. Nós sabemos que eles vão buscar as mesmas propostas para ajudar os políticos, não as pessoas. E nós vamos fazer aquilo que for necessário, talvez tenhamos que tomar um remédio amargo, mas pelo bem da nossa cidade. Nesta eleição cada um de nós enfrenta uma escolha: em que Rio Branco queremos viver? Alguns acham que deveríamos voltar ao passado, aceitar o presente e escolher o menos pior. Mas nós não, nós queremos algo diferente, queremos um novo futuro onde ir embora da nossa terra não seja mais a melhor opção”, destacou.

Ao longo do dia, Jarude cumpre agendas na parte alta da cidade e à noite, no Segundo do Distrito.