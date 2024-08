Para o MDB, Euma Tourinho tem as melhores propostas para PVH

Com experiência em liderança e gestão a serviço da comunidade, o MDB acredita nas candidaturas de Euma Tourinho como candidata a prefeita de Porto Velho e de Rafael Claros como candidato a vice-prefeito. Segundo o presidente do partido na Capital, Williames Pimentel, “a capacidade em administrar, liderar, junto com a honestidade de Euma Tourinho, reúne essas condições de apresentar as melhores propostas”, confirma.

Já o candidato a vice, Rafael Claros, ainda segundo o presidente municipal do MDB, reúne condições de empreender, da jovialidade, de sucesso empresarial. “Rafael Claros veio com sua experiência da iniciativa privada no processo de modernização e geração de emprego e renda, além de uma visão desburocratizada de uma maquina pública a serviço do contribuinte”, defende Williames Pimentel, destacando ainda que “são estes os componentes que o MDB tem convicção, que temos a melhor proposta para a população de porto velho”, finalizou

SAIBA MAIS SOBRE EUMA TOURINHO E RAFAEL CLAROS

Tendo exercido por 25 anos cargo de juíza em Rondônia, Euma Tourinho, tem 53 anos de idade, é casada, mãe de um filho, filha de Euro Tourinho Filho, primeiro reitor da Unir, e neta de Euro Tourinho, fundador do Jornal Alto Madeira, além de sobrinha de Luiz Tourinho, da Fecomércio e Sebrae. Euma é da terceira geração da famíliaTourinho.

A candidata a prefeita coloca seu conhecimento, experiência e liderança a serviço da política. “Minha transição para a política é movida pelo mesmo espírito público que defini minha carreira jurídica em que a eficiência, transparência, justiça social e inclusão, são valores inegociáveis”, defende.

Já o candidato a vice-prefeito, Rafael Claros, tem 42 anos. É casado, pai de cinco filhos, empresário, advogado, formado em Brasília e produtor rural. Filho de Rodolfo Claros, empresário no ramo da terceirização há 45 anos, e Oleides Oliveira contabilista, servidora pública federal na Universidade Federal do Acre. O candidato a vice-prefeito de Euma Tourinho, é advogado, especialista nas áreas Ambiental e Tributária.

Na advocacia, atua fortemente em defesas de multas ambientais, regularização fundiária, desembargo, recuperação tributaria e indenizações contra desapropriações das usinas do rio Madeira. “Os Portovelhenses merecem saúde, saneamento, valorização do empreendedor sejam grandes ou pequenos, com apoio governamental, e segurança jurídica será ineviitável para geração de emprego e renda”, defendeu.