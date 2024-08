Senac Acre divulga 9ª Maratona CiberEducação Cisco Brasil

O Senac Acre, em parceria com a Cisco, abriu inscrições para a 9ª edição da Maratona CiberEducação, um evento nacional que oferece aos participantes a oportunidade de se especializarem em segurança digital. A maratona, que começa no dia 1º de setembro, é composta por três etapas, sendo o primeiro desafio o curso “Segurança de Endpoint”, disponível na plataforma Skills for All. Os alunos terão até o dia 22 de setembro para concluir o curso e seguir para a próxima fase do processo seletivo.

Os participantes que concluírem a Maratona CiberEducação poderão concorrer a 1,5 mil bolsas de estudo gratuitas para a segunda etapa do programa, voltada para a capacitação em cibersegurança. Nesta fase, os melhores alunos serão selecionados para a formação em “CCNA-1 + CyberOps Associate”. Na terceira e última fase, os estudantes poderão ter oportunidades de estágio ou emprego em empresas parceiras da Cisco.

O supervisor educacional do Senac Acre Filemom Figueiredo, destacou a importância dessa oportunidade promovida pelo Senac Acre, instituição certificada pela Cisco para oferecer cursos de formação reconhecidos mundialmente. “Isso significa que nossos alunos, ao concluírem essa maratona, terão um certificado que agrega valor real ao seu currículo, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo”, explicou.

Figueiredo salientou que a maratona é uma iniciativa da Cisco em colaboração com diversas instituições educacionais pelo Brasil. “O Senac se destaca pela alta adesão de alunos em todo o país, consolidando-se como um dos maiores participantes do evento”, finalizou.

Não perca essa oportunidade! Inscreva-se agora pelo link https://bit.ly/senaccisco e dê o primeiro passo para se tornar um especialista em segurança digital.