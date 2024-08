A outra semifinal já está definida: o peruano Alonso Correa enfrenta o local Kauli Vaast, taitiano que representa a França nos Jogos Olímpicos.

As semifinais, tanto do masculino quanto do torneio feminino, estão marcadas para sábado (3). As finais serão realizadas no mesmo dia.

Medina explora tubos de Teahupo’o

Para vencer o compatriota, Medina adotou como estratégia abusar de sua especialidade: os tubos de Teahupo’o, no Taiti. Foi com eles que o surfista de 30 anos conseguiu as duas maiores notas da bateria: 8.10 e 6.67, num total de 14.77.

Chumbinho, por sua vez, tentou manobras e não conseguiu um grande tubo, que é o principal diferencial de pontuação nas ondas de Teahupo’o. Ele teve uma soma de 9.33 — 4.83 e 4.50 como maiores notas.

O duelo entre os dois em Teahupo’o estava previsto para terça-feira (30), mas o código vermelho, que significa que a praia está fechada para práticas esportivas, foi acionado pelos organizadores. A disputa só foi liberada nesta quinta.

Torneio feminino segue nesta quinta-feira

Após a bateria que define o adversário de Medina na semifinal, o surfe olímpico segue nesta quinta-feira com as baterias de quartas de final do torneio feminino.

O Time Brasil segue representado por duas surfistas: Tatiana Weston-Webb e Luana Silva, que enfrentam a espanhola Nadia Erostarbe (22h24) e a costarriquenha Brisa Hennessy (23h), respectivamente.

Tatiana e Luana estão no mesmo lado do chaveamento. Ou seja, caso avancem, vão se enfrentar na semifinal.