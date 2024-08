Urgente: PT é convidado a se retirar da coligação de Zequinha Lima após pressão do PL

O Partido dos Trabalhadores emitiu nota — obtida em primeira mão por esta santa coluna — onde anunciou saída da coligação do candidato à reeleição Zequinha Lima (PP-AC). De acordo com a nota, a decisão se deu após posicionamento do Partido Liberal — que, no âmbito nacional, deliberou por não coligar com partidos de esquerda.

Internamente, discussões eram feitas, no sentido de saber como partidos como o PL se comportariam em municípios tão peculiares como Cruzeiro do Sul. Pelo menos aqui, parece que há um prego batido. O partido ainda não divulgou se apoiará a candidatura de Jessica Sales.

NOTA DA DIREÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES EM CRUZEIRO DO SUL

É de conhecimento público que, por exigência da direção nacional do PL e do Senador Márcio Bittar, o PT de Cruzeiro do Sul (PT/CZS) e a Federação Brasil da Esperança (FÉ-BRASIL) foram convidados a se retirar da coligação do atual prefeito e candidato a reeleição Zequinha Lima (PP).

Houve ainda uma proposta indecorosa de saída formal da coligação, mas, de manutenção de um “apoio informal”, que foi obviamente rejeitada pela Direção Municipal do Partido.

Sendo assim, por deliberação da Direção Municipal do PT de CZS, em reunião ocorrida na manhã desse sábado, 03/08, que contou com a participação do Presidente do Diretório Estadual do PT/AC, Daniel Zen; do Secretário de Articulação Institucional do PT/AC, Cesário Braga; e do Secretário Estadual de Juventude do PT/AC, Danilo Silva, foi tomada a decisão de rompimento definitivo com a candidatura de Zequinha Lima (PP) e retificação da ata da convenção da FÉ-BRASIL.

Reafirmamos nosso compromisso com a democracia, com o povo de Cruzeiro do Sul e com nossa história de defesa da classe trabalhadora.

Cruzeiro do Sul-AC, 3 de agosto de 2024.

Irení Uchôa

Vice-Presidente e Presidente, em exercício, do PT/CZS

Daniel Zen

Presidente do PT/AC