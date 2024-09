Acidente grave: carro colide com caçamba e vítimas vão para o PS em estado grave; FOTOS

O motorista Eduardo Correia Fonseca, 49 anos, e um passageiro ainda não identificado ficaram em estado grave após colidirem de frente com uma caçamba no início da tarde desta terça-feira (24), nas proximidades da fábrica de Café Contri, no km 1 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Eduardo trafegava no sentido Rio Branco/Porto Acre, em um carro modelo Montana, de cor vermelha e placa NAA-0600, quando, de forma inesperada, entrou na pista contrária e bateu de frente com uma caçamba de cor azul e placa MZN-6953, que trafegava no sentido oposto, Porto Acre/Rio Branco.

Na colisão, o passageiro da Montana, que não teve o nome divulgado, ficou em estado gravíssimo e precisou ser entubado ainda no local, após ser constatado um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza grave. Já o motorista Eduardo sofreu fraturas nas duas pernas e foi necessário cortar a porta do veículo para retirá-lo, pois estava preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militares do 1° Batalhão. O motorista da caçamba não ficou ferido.

A polícia foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados.

A reportagem chegou a flagrar um litro de bebida dentro do veículo, mas os profissionais não souberam dizer se o motorista da Montana estava alcoolizado.