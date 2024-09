Flamengo decepciona e dá poucas esperanças de melhora

O Flamengo perdeu a invencibilidade de mais de cinco anos no Maracanã na Libertadores justamente para o seu último algoz. Roteiro de cinema (uruguaio, é claro): vitória do Peñarol por 1 a 0 na noite desta quinta-feira. O natural favoritismo rubro-negro esbarrou no pragmatismo e na falta de criatividade e, no momento, qualquer perspectiva de melhora parece utópica.

Qualquer análise se constrói pela relação entre a expectativa criada e a realidade apresentada. É impossível separar os dois. E talvez seja por isso que o Flamengo de 2024 seja tão decepcionante. Clube com faturamento bilionário, elenco qualificado e uma das melhores comissões técnicas do país.