Cazuza tem sua importância corroborada por dois livros que, juntos, fazem mais do que compor o grande mosaico que foi sua persona artística. São eles a fotobiografia “Protegi teu nome por amor” e “Meu lance é poesia”, primeira grande reunião dos escritos do artista. As edições foram organizadas pela própria Lucinha juntamente com o poeta Ramon Nunes Mello e chegam às livrarias pela WMF\Martins Fontes, Gegê Produções e pela Sociedade Viva Cazuza, instituição criada por ela um ano depois da perda do filho. “Guardei tudo o que se possa imaginar do Cazuza”, conta ela ao NEW MAG. Lucinha elogia, a seguir, Jão e Glória Groove credita à falta de campanhas o aumento da infecções pelo HIV entre os jovens e revela ter voltado a cantar entre amigos.

Leia a matéria completa no New Mag.