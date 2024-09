Marchetaria, borracha e peças indígena: Governo e Sebrae montam loja de artesanato acreano

A loja conceito do Sebrae, em parceria com o Governo do Acre, montada na Expoacre 2024, reúne diversas peças de artesanato dos mais variados artesãos do Acre.

Desde marchetaria, a borracha, peças indígenas e biojoias, a loja conceito apresenta o artesanato acreano, que já recebeu diversos prêmios no Brasil e no mundo.

Segundo Aldemar Macial, responsável pela área do Artesanato e Turismo do Sebrae, explicou que o espaço reúne diversos artesãos e empresas acreanas.

“Aqui é uma loja conceito, a loja do artesanato acreano onde a gente através dessa parceria com a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, a gente tem aqui uma amostra nos produtos que tem na Casa do Artesão. Além dessa amostra dos produtos que foram selecionados, que tem uma curadoria, nós temos aqui produtos de quatro empresas artesanais do estado do Acre”, explicou.

Na loja conceito, está presente a Marchetaria do Acre, que já recebeu o Prêmio TOP 100 artesanatos, o Prêmio Excelência da UNESCO, Prêmio de Excelência Artesanal UNESCO, Organizado pelo Conselho Mundial do Artesanato, que traz peças de moda, como bolsas, e peças de decoração, como bandejas.

Já a Dr. da Borracha, traz sapatos, colares e pulseiras produzidos com a borracha, muito tradicional no Acre. A empresa já venceu os prêmios Museu a Casa 2012, Chico Mendes 2014, Top 100 2016, Tocha Olímpica 2016, Top 100 Nacional e Top 100 Internacional Mundial Ambiental.

A empresa Cores da Mata, que traz peças de artesanato no ramo da moda, e já recebeu os prêmios •Reconhecimento de Excelência da UNESCO, Top100 e Mulher de Negócios.

Já a empresa Bari da Amazônia, traz peças indígenas como chapéus, bolsas, colares e roupas. A empresa já ganhou os prêmios Cultura Indígena, Prêmio Top 100 Sebrae, Reconhecimento da Mulher Artesã Brasileira na ONU York.

“O Sebrae entende que o artesanato é uma atividade econômica e que com o suporte necessário com consultorias, capacitações ele pode não só gerar o seu próprio emprego, mas gerar outras oportunidades de ocupação e renda, de valorizar a cultura do Acre e esse é um produto também de baixo carbono, então está ali prestando um serviço ambiental, produzindo artesanato e todo mundo ganha”, finalizou.

Confira a galeria de fotos: