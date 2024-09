Miss Brasil 2024: conheça as 27 participantes que concorrem à coroa

A mais nova Miss Brasil será eleita e coroada nesta quinta-feira (19), durante uma cerimônia que acontecerá no Teatro Gamaro, localizado na zona leste de São Paulo. Uma representante de cada unidade federativa concorrerá ao título e ao direito de representar o país no Miss Universo.

As 27 participantes estão confinadas na capital paulista desde sábado (14), cumprem uma agenda de compromissos e estarão, na quarta-feira (18), na etapa preliminar do concurso. Dessa vez, serão realizadas as prévias de traje de banho, traje de gala e desfile em traje típico. A final e a coroação acontecerão na quinta-feira.

Os jurados, que farão entrevistas com as candidatas e já conduzem sua avaliação desde o confinamento, escolherão seis semifinalistas, sendo a sétima eleita por voto popular. O público já pode escolher sua favorita no site oficial do Miss Universo Brasil. A partir desde ano, mulheres de qualquer idade, casadas, mães e trans podem concorrer à faixa e à coroa.

A organização do concurso já confirmou a presença da Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios e de vencedoras históricas do Miss Brasil, como Natália Guimarães (2007) e Ieda Maria Vargas (1963), que foi a primeira brasileira eleita Miss Universo. A apresentação ficará a cargo de Julia Gama (Miss Brasil 2020) e os números musicais são responsabilidade da ex-BBB Wanessa Camargo.

Conheça as participantes do Miss Brasil 2024