PS5 Pro equivale a um PC com qual placa de vídeo?

Anunciado com muita expectativa , o PlayStation 5 Pro traz um hardware parrudo com muitas especificações premium. O grande destaque fica com a GPU, que traz mais unidades e possivelmente uma nova arquitetura. Mas qual placa de vídeo vendida no mercado equivale ao PS5 Pro?

Antes de responder esta pergunta, vale ressaltar que as especificações de um console não se traduzem automaticamente para as peças de um PC. É comum observar a ficha técnica e comparar produtos, mas o desempenho de um videogame é quase sempre único.

A razão para isso é que a quantidade de opções e versões distintas em um computador fazem com que seu desempenho seja bem diferente. Em um console, o hardware sempre será o mesmo e os jogos são desenvolvidos especificamente para ele, trazendo uma melhor otimização.

O PS5 Pro possui um design parecido com o do modelo padrão.Fonte: PlayStation

PS5 Pro usa AMD

A Sony revelou que manteve o PlayStation 5 Pro com um chip desenvolvido pela AMD, no qual a grande novidade é a melhoria da GPU. Esse componente está fisicamente maior e com 67% mais CUs (Unidades Computacionais), algo que deve melhorar muito o desempenho.

Com o PlayStation 5 padrão, lançado em 2020 e com 36 CUs, era comum assimilar o console com a Radeon RX 6700 XT. Essa é uma elogiada placa de vídeo da geração passada da AMD, que conta com 40 dessas estruturas e microarquitetura RDNA 2.

Para o PlayStation 5 Pro, o mais próximo que conseguimos chegar é com uma Radeon RX 7800 XT, com 60 Unidades Computacionais e RDNA atualizado. Esse modelo não é tão popular quanto a placa anterior, mas tem uma boa performance e é vendido com preços competitivos no mercado brasileiro.

A AMD tem boas placas de vídeo nos segmentos de entrada e intermediário.Fonte: AMD

Essa é uma GPU lançada em agosto de 2023, projetada para rodar games em 1440p com qualidade máxima. Contudo, com o auxílio de tecnologias como o FidelityFX Super Resolution 3 e o gerador de quadros (AFMF), a placa gráfica consegue rodar games em 4K sem tanta dificuldade — desde que reduza um pouco a qualidade visual.

Isso casa bastante com o PS5 Pro e o PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), a técnica de upscaling do console. Assim, é possível que o aparelho tenha performance similar com a dessa placa.

E a Nvidia?

Por mais que a AMD esteja com um portfólio muito interessante de GPUs nos últimos anos, a Nvidia é quem domina esse segmento. Analisando friamente as especificações e comparando com a Radeon RX 7800 XT, a placa da Nvidia que mais se assemelha ao PS5 Pro fica entre a RTX 4070 e a RTX 4070 SUPER.

A 7800 XT costuma ser superior à 4070, mas às vezes há um empate quando em situações de Ray Tracing ou upscaling. Isso dá margem para a RTX 4070 SUPER ser superior a esses dois modelos — embora também seja mais cara.

Desempenho de placas de vídeo intermediárias.Fonte: Felipe Vidal/TecMundo

PS5 Pro fica próximo de GPUs intermediárias

É muito provável que o PlayStation 5 Pro tenha desempenho bem similar ao dessas placas de vídeo, principalmente por todas elas serem projetadas para games 1440p e usarem o upscaling para a resolução 4K. Ou seja, o console basicamente equivale às GPUs do mercado “intermediário premium”.

Combinado com um processador Intel Core i5 ou Ryzen 5, os usuários devem ter um desempenho muito parecido com o novo videogame da Sony. Porém, será preciso aguardar até o lançamento do PS5 Pro em 7 de novembro para testarmos na prática se o console realmente tem tanto mais poder de fogo assim.