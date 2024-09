VÍDEO: Professora amarra criança em cadeira no Rio de Janeiro

A professora de uma escola do Méier, no Rio de Janeiro, amarrou um dos alunos com fita adesiva para que ele parasse de se levantar. Imagens da câmera de segurança às quais os pais do menino de 5 anos tiveram acesso mostram a ação da docente

O caso ocorreu em uma escola bilíngue em maio deste ano, mas a situação veio à tona apenas nesta semana. Em entrevista ao SBT, a mãe da criança, Amanda Bispo de Souza, relatou ter procurado a escola para pedir uma reparação.

“A escola simplesmente mandou uma ata sobre a reunião do dia anterior e deu uma advertência verbal, informal, na professora. Somente isso”, disse à rede de televisão. “O mínimo que a escola poderia fazer era afastar a professora.”

As imagens mostram o momento em que a professora usa uma fita adesiva para prender a criança à cadeira. É nesse instante que as outras crianças percebem e dão risada. Pouco depois, o garoto consegue se desvencilhar com a ajuda de outro colega.

Pais de alunos, revoltados com a situação, processam a escola e pedem reparação por danos morais.