Acreana Gleici Damaceno brilha no Geração Glamour 2024, em São Paulo; VEJA FOTOS

Na noite desta segunda-feira (7), a Sala São Paulo foi palco do Geração Glamour 2024, evento que celebrou uma década de existência com o tema “Vozes Além do Tempo”, reconhecendo mulheres de destaque em diferentes áreas. O red carpet contou com a presença de diversas celebridades, e a atriz acreana Gleici Damaceno foi um dos grandes destaques.

Vestida com elegância e charme pela marca Léliah, Gleici foi clicada pelos fotógrafos e entrevistada pela imprensa nacional. Em seu Instagram, a atriz compartilhou momentos do evento, além de um belíssimo ensaio fotográfico realizado por Paulo Nicacio.

Veja o ensaio: