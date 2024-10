Água, luz e asfalto: moradores agradecem Fernanda Hassem pelos investimentos recebidos

O que antes era impossível de se imaginar a curto ou longo prazo, hoje é quase uma realidade no Bairro Nazaré em Brasiléia. O bairro terá todas as ruas asfaltadas com o envolvimento da equipe da prefeita Fernanda Hassem.

A gestora municipal não tem medido esforços para ver os moradores de Brasiléia tendo mais qualidade de vida e valorização de seus imóveis. À frente de prefeitura Fernanda conseguiu viabilizar energia elétrica, ampliação da rede de abastecimento de água para aquele Bairro e agora está em fase de conclusão de asfaltamento das ruas do Nazaré.

Toda comunidade do Nazaré está feliz e reconhece a dedicação da prefeita Fernanda Hassem, conforme diz a moradora Tana Oliveira ao comentar que é moradora do Bairro Nazaré há sete anos e externa a gratidão à prefeita por ter levado aquela comunidade a rede de abastecimento de água potável, depois a iluminação pública e por fim as ruas sendo asfaltadas. “O sentimento é só de gratidão, obrigado minha prefeita por tudo que você tem feito por nós!”, enfatizou.

Moradora desde que o bairro foi criado, Kézia Souza comemora o olhar atencioso da gestão municipal à comunidade do Nazaré. “Eu moro aqui desde quando iniciou o bairro, naquela época era muito difícil, tinha muita lama, não tinha luza, não tinha água encanada. Hoje o nosso bairro está um bairro 100% por que nós já temos luz, já temos água e agora estamos sendo agraciados com esse asfalto. Nós agradecemos muito a nossa prefeita por está trazendo esse beneficio para a comunidade Nazaré”, comemora ela.

O asfaltamento do Nazaré é fruto de um trabalho eficiente da equipe técnica da prefeita Fernanda Hassem, acompanhado de perto do engenheiro Anselmo Ricardo. As emendas são do ex-deputado Leo de Brito na ordem de R$ 2.340.000,00 e do deputado estadual Tadeu Hassem alocando R$ 470,00.

Para o morador Marcelo, o reconhecimento deve ser feito a atual gestão que nunca deixou de olhar para aquela comunidade, atendendo os pedidos dos moradores. “Ela (Fernanda Hassem), sempre nos assistiu, as vezes que nós saímos daqui com lama, com barro, sempre ela vinha e arrumava, melhorava ajeitava. Até hoje nós estamos aqui vendo e comprovando. Podemos agora desfrutar, saiu o tão querido asfalto que nós tanto precisávamos”, comenta ele ao lembrar que muitas vezes seus filhos tinham que serem deixados há quase um quilometro de distância de casa para pegar o transporte escolar, e agora o veiculo para na esquina de sua casa.

No grupo de secretários da gestão municipal a prefeita Fernanda Hassem comentou a satisfação de poder levar os serviços necessários aquela comunidade. “Bom dia equipe! Compartilho com vocês o nosso trabalho no Bairro Nazaré. Nesse mesmo local eu acompanho desde que eles chegaram, pois estava como vereadora. Sou muito grata a Deus e a cada um de vocês. Entregar para a população um BAIRRO INTEIRO PAVIMENTADO é a materialização de um sonho. Levamos para essa comunidade a luz, a água, o asfalto e em breve uma creche”, postou a gestora.