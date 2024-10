Alan Rick homenageia a mãe no aniversário e relembra as “peias” que moldaram seu caráter

Neste domingo (27), o senador acreano Alan Rick fez uma emocionante homenagem ao aniversário de sua mãe, Maria Gorete Morais da Silva, ao compartilhar um vídeo nas redes sociais. No vídeo, Alan parabeniza a mãe e revive memórias da infância, destacando as “peias” que ela lhe aplicou como formas de ensinamento e disciplina.

“Eu admiro essa grande mulher que cuidou dos três filhos praticamente sozinha. Nos alimentou, nos educou, nos protegeu e também nos deu grandes lições. Umas peias que a senhora deu na gente, que tão marcada aí na memória, mas que forjou nosso caráter. Mãe, todos que te conhecem te admiram, porque a senhora é um ser humano maravilhoso. A senhora é bondosa, humilde, trabalhadora e serva. Obrigado por tudo que a senhora fez por nós. E eu peço a Deus que te dê muitos anos de vida, para que a senhora possa ver os filhos dos seus netos. Um beijo e eu te amo!”, declarou o senador, emocionado.

Na legenda do vídeo, Alan Rick enfatizou o papel crucial de Maria Gorete na criação dele e de seus irmãos, Evelyn e Mirla. Ele ressaltou a força e resiliência que ela demonstrou ao enfrentar os desafios da maternidade. “Hoje é dia de celebrar o aniversário do meu primeiro amor, minha mãe Gorete. Sou muito grato por todos os sacrifícios que fez para criar eu, Evelyn e Mirla praticamente sozinha, enfrentando todos os desafios com coragem e determinação. Foi através do seu exemplo que aprendemos a superar obstáculos com resiliência, a importância do respeito, da humildade e do temor ao Senhor. Agradeço por todo o amor, dedicação, ensinamentos e até pelas peias. Te amo, minha GATOSA! Feliz aniversário!”, escreveu o senador.

