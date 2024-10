Após fim da votação, Rosana Gomes é reeleita prefeita de Senador Guiomard com 62,40%

A prefeita Rosana Gomes, do Partido Progressistas (PP), foi reeleita neste domingo (06), com 62,40% dos votos válidos, para continuar à frente da administração de Senador Guiomard por mais quatro anos.

Rosana superou outros três candidatos adversários, Adonay, do PT, Gilson da Funerária, do PSD, e Moises Ceará, do MDB, que ficaram com 2,47%, 32,18% e 2,95% dos votos, respectivamente.

A atual líder do Executivo Municipal será reempossada em seu cargo no dia 1° de janeiro de 2025, no qual ficará até dezembro de 2029.