Após ser roubado, professor é agredido com tijolada enquanto caminhava no centro de Rio Branco

O professor João Francisco Almeida de Souza, 56 anos, conhecido popularmente como “J. Almeida”, foi vítima de roubo e agredido com uma tijolada na cabeça na noite deste domingo (13), enquanto caminhava na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, nas proximidades da prefeitura de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João Francisco estava caminhando pela avenida com destino à sua casa quando foi abordado por um casal de moradores em situação de rua, armado com uma faca. Os criminosos anunciaram o assalto e exigiram o celular da vítima. Não satisfeito com o celular subtraído, um dos assaltantes, em posse de um tijolo, desferiu um golpe que atingiu João Francisco no rosto.

Mesmo sangrando e ferido, João ainda conseguiu caminhar até o Comando-Geral da Polícia Militar para pedir ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam o professor à Unimed, em Rio Branco, para a realização de exames.

O caso será investigado pela Polícia Civil.