Bocalom diz que deve fazer mudanças no alto escalão da Prefeitura a partir de 2025: “Alguns vão sair”

Durante entevista ao podcast Em Cena, do ContilNet, o prefeito Tião Bocalom confirmou que deverá fazer algumas mudanças no seu secretariado e no alto escalão da Prefeitura de Rio Branco.

Apesar disso, o prefeito garantiu que as mudanças devem atingir uma pouca parcela da equipe de Governo.

“Alguns sim [vão sair]. Mas time que está ganhando não se mexe. Não vou fazer mudanças profundas. O time aprendeu agora, porque é um time novo. Não tínhamos muita gente experiente. Pegamos muita gente nova. E que ao longo dos quatro anos aprenderam”, disse.

“Vamos manter a grande maioria no time. Algumas peças vamos ter que mexer. Mas não muito para não estragar o time”, completou.

Assista a entrevista na íntegra: